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Xiaomi'den uygun fiyatlı telefon aksesuarı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devinin akıllı telefonlar için ürettiği Mijia gimbal modelini resmi olarak tanıttı.

Xiaomi'den uygun fiyatlı telefon aksesuarı

Birçok farklı alanda üretimi olan Xiaomi, gimbal yani video çekimleri sırasında titreşimi engellemeyi sağlayan aksesuar sektörüne de giriş yaptı. Firmanın aynı isimli aksiyon kamerası markasını taşıyan Mijia gimbal duyuruldu. Uygun fiyatlı bir ürün olan Xiaomi Mijia, 3 eksenli titreşim engelleme sağlayan bir gimbal.

Xiaomi Mijia özellikleri

Üzerinde 5000 mAH pil bulunan aksesuar 68 mm genişliğe ve 200 grama kadar olan telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Üzerindeki pili ile 16 saate kadar kullanım imkanı sunan aksesuar, aynı zamanda USB çıkışı yardımı ile telefon ya da benzeri cihazları şarj edebiliyor. Özel uygulaması ile kullanıcı takibi de yapabilen Xiaomi Mijia, time lapse videolar da kayıt edebiliyor.

Ürünün alt kısmında standart tripod bağlantısı yer alıyor ve toplam ağırlığı 476 gram. Şimdilik sadece Çin pazarında piyasaya sürülecek olan aksesuarın fiyatı ise yakaşık olarak 94 dolar olacak. Bu ürün Çin'den alışveriş yapılabilen ve Türkiye'ye de gönderim yapansiteler üzerinden satın alınabilecek.

Fiyat uygun mu?

Bu tarz ürünler içinde Türkiye'de de satılan Zhiyun Smooth Q, Xiaomi'nin bu cihazına en büyük rakip olabilecek gimbal modellerinden biri. Türkiye'de çok popüler olan cihaz 480 TL'den başlayan fiyatlardan satın alınabiliyor. Bu alanda bilinen bir marka olan DJI'ın Osmo Mobile ürünü ise 1159 TL'dan başlayan bir fiyat etiketine sahip. Rekabetin ağırlıklı olarak Xiamoi Mijia ile Zhiyun Smooth Q arasında yaşanacağı görülüyor. Türkiye pazarına Çin fiyatı ile bile girse (ki bu pek mümkün görünmüyor) Xiaomi'nin Zhiyun ile rekabet edebilmesi zor görünüyor.

Gimbal nedir?

Gimbal adı verilen ürünler üzerinde 2 ya da 3 adet motor bulunan ve titreşimi engelleme ya da yok etmeyi hedefleyen cihazlardır. Üzerlerine yerleştirilen video kayıt yapabilen cihazlardaki taşımadan kaynaklanan sarsıntıyı minimize etmeye yarayan bu cihazların temel mantığı titreşim yönünün aksine hareket sağlamalarıdır. Hareketli video çekimlerinde kullanılan gimbal modellerinin bazılarının üzerinde kamera da bulunur. Ancak birçok gimbal aksesuarı sadece titreşim engeller ve üzerlerine takılan telefon, aksiyon kamerası, fotoğraf makinesi ya da video kamera ile birlikte kullanılır.

Kaynak: Teknolojioku

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Xiaomi akıllı telefon

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