Xiaomi'den uygun fiyatlı telefon aksesuarı

Birçok farklı alanda üretimi olan Xiaomi, gimbal yani video çekimleri sırasında titreşimi engellemeyi sağlayan aksesuar sektörüne de giriş yaptı. Firmanın aynı isimli aksiyon kamerası markasını taşıyan Mijia gimbal duyuruldu. Uygun fiyatlı bir ürün olan Xiaomi Mijia, 3 eksenli titreşim engelleme sağlayan bir gimbal.

Xiaomi Mijia özellikleri



Üzerinde 5000 mAH pil bulunan aksesuar 68 mm genişliğe ve 200 grama kadar olan telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Üzerindeki pili ile 16 saate kadar kullanım imkanı sunan aksesuar, aynı zamanda USB çıkışı yardımı ile telefon ya da benzeri cihazları şarj edebiliyor. Özel uygulaması ile kullanıcı takibi de yapabilen Xiaomi Mijia, time lapse videolar da kayıt edebiliyor.

Ürünün alt kısmında standart tripod bağlantısı yer alıyor ve toplam ağırlığı 476 gram. Şimdilik sadece Çin pazarında piyasaya sürülecek olan aksesuarın fiyatı ise yakaşık olarak 94 dolar olacak. Bu ürün Çin'den alışveriş yapılabilen ve Türkiye'ye de gönderim yapansiteler üzerinden satın alınabilecek.