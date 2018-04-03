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YouTube kullanıcılarına reklam müjdesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

YouTube reklamlarında değişiklik yapılıyor. YouTube’un geliştirdiği ‘TrueView for Reach’ ismindeki reklam formatı ile YouTube’da daha kısa reklamlar gösterilecek.

YouTube kullanıcılarına reklam müjdesi

Youtube reklamları hepimizin ortak sorunu. Hele ki uzun ve geçilmeyen reklamlar sinirleri zıplatır da zıplatır. Şükür ki YouTube buna bir çözüm buldu.

KISA REKLAMLAR YOUTUBE’A GELİYOR

YouTube’un geliştirdiği yeni reklam formatı TrueView, kullanıcılara daha kısa reklamlar gösterecek. Bu reklamlar ya 6 saniye uzunluğunda olacak ya da 6 saniyeden sonra geçilebilecek. YouTube’a göre 6 saniye reklam verenler için yeterli ve etkili bir süre.

YOUTUBE KULLANICILARI MEMNUN EDECEK

6 saniyelik reklamlar, hem kısalığı ile izleyicileri hem de 6 saniyenin bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için yeterli olduğunu idrak eden YouTube’u memnun edecek. YouTube’un yeni reklam çözümünün dezavantajını görünüşe göre YouTube kanalları görecek.

YOUTUBE GELİRLERİ DÜŞEBİLİR

Reklam verenler, video başlamadan önce çıkan reklamlar için 30 saniye kuralına uyacak. Bu kurala göre eğer izleyiciler reklamı en az 30 saniye izlerse ödeme yapılacak. Bu yüzden YouTube kanallarının gelirlerinde düşüş olması muhtemel görünüyor.

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