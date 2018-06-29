ZTE Nubia ailesine yeni üye ekliyor

Çerçevesiz ekranlar güncel telefonların olmazsa olmazı konumuna geldi. Hal böyle olunca rekabet de kaçınılmaz oluyor. Firmalar, Apple’ın iPhone X ile getirdiği çentiği tercih etseler de, kimileri bunu sevmiyor. Ancak çentik olmazsa kamera ve sensörler için ön kısımda bir alan yaratmak gerekiyor ki, bu da çerçeveyi kalınlaştırıyor. ZTE’nin Nubia ailesine eklenecek olan yeni üye, çok ilginç bir seçim yaparak bu sorunu çözmek istiyor.
Bu bağlamda telefonda ön kamera bulunmuyor. Bu yüzden ön tarafta yalnızca ahize ve küçük sensörler mevcut. Böylece tasarım gerçekten neredeyse çerçevesiz. Öte yandan telefonun arkasında ikinci bir ekran var, bu ekran sayesinde arka kamerayı özçekim için kullanabileceksiniz.
Marjinal bir tasarım anlayışıyla karşımıza çıkan yeni Nubia’nın teknik özellikleri konusunda ise maalesef bilgi sahibi değiliz. Çinli şirketin yeni telefonu şayet raflarda yerini alırsa, elbette deneme amaçlı bir telefon olacak.
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