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12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi, derede bulundu.

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Ağzıbüyük Mevkisi'nde derede erkek cesedi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 12 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Akgül'ün (65) ailesine haber verdi.

OĞLU GÖMLEĞİNDEN TEŞHİS ETTİ

Olay yerine gelen Akgül'ün oğlu Şahin Akgül, babasının cesedini üzerindeki gömleğinden teşhis etti. Ceset, sudan çıkartılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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ceset adana Kozan Bucak ibrahim akgül

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