12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Ağzıbüyük Mevkisi'nde derede erkek cesedi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 12 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Akgül'ün (65) ailesine haber verdi.
OĞLU GÖMLEĞİNDEN TEŞHİS ETTİ
Olay yerine gelen Akgül'ün oğlu Şahin Akgül, babasının cesedini üzerindeki gömleğinden teşhis etti. Ceset, sudan çıkartılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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