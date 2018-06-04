12 yaşındaki Cemil, gölette boğuldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Terme’nin Oğuzlu Mahallesi’nden Salıpazarı’nın Kalfalı Mahallesi’ne arkadaşları ile birlikte gelen ve serinlemek için Terme Çayı’na girerek boğularak hayatını kaybeden işitme engelli Cemil Pala için bugün öğlende Terme'nin Oğuzlu Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Pala'nın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Oğuzlu Mahallesi Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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