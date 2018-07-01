14 yaşındaki Yusuf, Dicle Nehri'nde boğuldu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Dicle Nehri'ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın, boğuldu.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen Yusuf Akın, arkadaşları R.B., ve E.B. ile birlikte bugün öğlen saatlerinde Silvan yolu yakınlarından geçen Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre nehrin kenarında yüzen arkadaşlar, suyun akışına kapıldı. Yüzerek kurtulan R.B. ve E.B., daha sonra durumu çevredekilere bildirdi. Çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerine durumu bildirdi. Nehirde, aramaları yoğunlaştıran ekipler, Yusuf Akın'ın cansız bedenine ulaştı. Akın'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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