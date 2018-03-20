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21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü, Adana polisinin yaptığı çalışma sonucu çay içerken yakalandı.

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1997'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), uzun namlulu silahla 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Manul bu olaydan sonra bir türlü bulunamadı. Manul'un gıyabında yargılanmasına da başlanarak "tasarlayarak ve taammüden öldürme" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İHA'nın haberine göre Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine yüksek hapis cezası alan ve uzun yıllardır kaçan şahısların yakalanması için özel ekip kurulması ve tek tek yakalanması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen aranan şahıs dedektifleri yüksek hapis cezası alan hükümlüleri tek tek çıkardı. Polis bu arada 1997 yılında Şanlıurfa'da 4 kişiyi öldüren hükümlünün Adana'ya gelip gittiğini tespit etti.

TARIM İŞÇİSİ ÇALIŞTIRIYORDU

Polis yaptığı çalışmada hükümlünün elci olup tarlalara tarım işçisi götürerek geçimini sağladığını bunu da Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığını belirledi. Polis bu tespit üzerine 3 ay boyunca hükümlüyü adım adım takip ederek onu yakalamak için en doğru zamanı kollamaya başladı. Bir süre sonra operasyon yapmaya karar veren polis, tarım işçileri mola verdiği sırada çay içerlerken Mahmut Manul'u yakaladı.

"BİR DAHA ADANA'YA GELMEYECEĞİM"

Çay içerken koluna girip "polis" diyen polis memuruna, "Benim 2 yıl hapis cezam var yatar çıkarım ne olacak. Ama bir daha Adana'ya gelmem, beni nereden buldunuz" dediği öğrenildi.

Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana Mersin cinayet Şanlıurfa Mahmut Manul Tarsus

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