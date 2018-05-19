4 çocuk annesi, ormanlık alanda kendisini astı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde koyunlarını otlatmak için ormanlık alana giden 4 çocuk annesi Kezban K. (47), kendisini bir ağaca asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Ermenek ilçesi Sarı Vadi Köyü Kızılyer mevkiinde meydana geldi. Bölgeye koyunlarını otlatmaya götüren Kezban K., ormanlık alanda bir ağaca kendisini iple astı. Çocukları tarafından ağaçta asılı bulunan Kezban K.'nin cesedi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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