4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, cenazesine katılmış!

Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu K.E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı.
Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi.
Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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