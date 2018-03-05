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4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, cenazesine katılmış!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat'ta 4 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü iddia eden babanın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği öğrenildi.

Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu K.E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı.

Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi.

Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babadan kan donduran itirafBabadan kan donduran itiraf
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Anahtar Kelimeler:
cenaze baba katil Balıkesir Edremit

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
EVLAT İÇİN YANIP TUTUŞUYORUZ MİLLETİN RAHATLIĞINA BAK.NASIL BİR VİCDAN SİZİNKİ ANLAYAMIYORUM.BAŞKASININ EVLADINA İÇİM PARÇALANIRKEN SİZ KENDİ EVLADINIZA NASIL YAPIYORSUNUZ BU KÖTÜLÜKLERİ.SOYUNUZ KURUSUN PİSLİKLER.
Çocuğu ağzını kapatarak öldürmüş de taziyeleri kabul etmiş olmasına niye şaşıralım ki. Belli ki sevgisiz vicdan yoksunu merhametsiz biri. Ceksin cezasını bundan sonra ...
nasıl bir babaymışsın Allah kahrersin seni vicdansız süzme
nasıl bir baba evladina kiyar hiç anlamıyorum. taş kesilir insanın eli nasıl bir yaratiksin sen. umarım içerde adaleti sağlayacak insanlar vardır.
allah sana nasıl bır vıcdan vermış nasıl kın bu güzel oz evladına allahını seven byukllerımız bu tur cınayetler ıcın ne olsurusunuz ıdamı çıkartın hayvan bıle yavrusunukorur yazacak cok sey var ama ke lımeler yetmez inşallah orda sa zmanada geberırsın benı ınsan olarak cok etkıledı o yavrunun o andakı acısını dusunebılıyormusunuz ya
valla beniöldürürse bu haberler öldürecek.okumayayım bakmayayım diyorum ama bakıyorum bin pişman oluyorum
Ben kendi oğluma azcik sesimi yükselterek konuştuğumda onun üzüldüğünü görünce vicdan im sızlıyor sen nasıl bir cikmasinki bu subyana kiydin
4 yaşındaki çocuğu boğarak öldürmüş. Allah yardımcısı olsun her gözünü kapattığında o çocuğu görecek çok zaman geçmeden kendini de öldürecek büyük ihtimal. Yani öyle olmasını umuyoruz hep birlikte, zira bu dünyada yeterince pislik var!
@pdks allah buna yardımcısı olsun dıyorsun bu nasıl zıhnıyet sendekı ya haret sana bu yazdığına karşılık alllah bır ance sürünerek acı cekerek gebrsın dıyorum delirerek geberir ınsalllah
ne yani itiraf etmeseydi bu yaratik kimse bilmeyecekti değil mi.nerde otopsi yapanlar nerde
Allah senin tez elden belanı versin zalim adam.4 yaşında daha ,kara toprağa verdin birde sırık gibi ayakta.ben burdan izlerken ağlıyorum öpmeye bile kiyamadiğimiz yavrularimiz var. Allah o anneye sabır versin.
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