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5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 20:59 | Son Güncelleme 7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5.5 aylık Hadi bebeğin ölümüne sebep olan babanın, olay anında alkollü olduğu ve gece saatlerinde ağlayan bebeği susturmak için bebek arabasından alıp yere attığı ortaya çıktı.

Manavgat'ta pazar gecesi yaşanan olayda, Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerinde başına aldığı darbeyle ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine getirilen 5.5 aylık Hadi bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından anne Nazlı Ç. ve baba Ahmet A. gözlem altına alındı.

Anne, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba Ahmet A. sorgulamasının ardından bugün sabah saatlerinde Manavgat Adliyesine getirildi. Ahmet A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

BEBEĞİ SUSTURMAK İÇİN YERE ATTI!

Olay sonrası doktor raporunda 161 promil alkollü olduğu tespit edilen baba Ahmet A.’nın ifadesinde, gece ağlayan bebeğini susturmak için bebek arabasından alarak yere attığı, sonrasında ise bebeğin nefes almadığını anladığında 112’yi arayarak ambulans çağırdığı öğrenildi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İfadesinin ardından “Kasten öldürme” suçuyla savcılığa, oradan da mahkemeye sevk edilen Ahmet A., tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bebek Antalya cinayet Manavgat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Senn İnsan Değilsin ! Olamazsın !
ALLAH BELANI VERSİN ...
allahin cezası
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