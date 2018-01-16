7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Olay, saat 09.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde meydana geldi. Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren hamile eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabia A.'ya "Senin dışarda ne işin var?" diyerek saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan Mustafa A. da polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)
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