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7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 15:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

Karaman'da Mustafa A. (30), boşanma davası süren 7 aylık hamile eşi Rabia A.'yı (27) iddiaya göre, "Senin dışarda ne işin var?" diyerek darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Rabia A., hastaneye kaldırılırken, Mustafa A. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde meydana geldi. Garson Mustafa A., ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren hamile eşi Rabia A. ile sokakta karşılaştı. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabia A.'ya "Senin dışarda ne işin var?" diyerek saldırdı.

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Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan Mustafa A. da polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hamile darp Karaman

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tam bı erkekmıssın helal olsun sana hem hamıle bırak hem yuzustu bırak hem bırde hesap sor asalık seref yoksunu oksıjen ısrafı mahluk
zahmet etmeseydiniz adamı götürmekle nasıl olsa bırakacaksınız, o kadın ya ölecek yada kim bilir ne gelecek başına.
hadi kadını geçtim eee be aşağlık herif sen daha dünyaya bile gelmemiş çocuğunun sağlığını bile düşünmeden o kadıncağıza saldırıyorsun. sorsan o bebeği annesindem çok düşünür ve sahiplenirmiş lafları eder. ALLAH bilir kadına neler yaptın ki kadın hamile haliyle boşanma davası açmış. zamanında adam olamamışsın şimdide değilsin bari bırak kadın kendine yeni bir hayat kursun. senin gibiler olmaz olsun.
Kadın her yerde haklı buluyorsa yargılar erkekler de kendi cezalarını veriyor buna şaşırma bence
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