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Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da dertleşmek bahanesiyle kendisini yanına çağıran eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden kadın polise şikayette bulundu.

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesinde Zümra K. (22), bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı D.D'nin (23) dertleşmek bahanesiyle yanına çağırması üzerine evine gitti.

D.D, tartıştığı Zümra K'yi üç katlı evin damında darbederek yaraladı.

Kadının çığlıkları üzerine şüpheli kaçtı, ön dişleri kırılan ve başını beton zemine çarpan Zümra K. ise hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Adana Adli Tıp Birimine giden Zümra K, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

"KORUNMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Zümra K, AA muhabirine, eski erkek arkadaşıyla zaman zaman görüşmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Yaşadığı olaya anlam veremediğini anlatan Zümra K, D.D'nin kendisini neden darbettiğini bilmediğini ileri sürdü.

Zümra K, şüphelinin yumruk atmasının ardından saçından bir süre sürüklediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Evlerinin damındaydık. Olay birden oldu. Daha sonra annesine seslendim o oğlunu benim üzerimden aldı. Buluşmaya daha önce eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen edilen bir kadın arkadaşıma destek olmak amacıyla avukatla görüşmeye gittiğimiz için gecikmiştim. Arkadaşıma destek veriyordum. Ben onun için bir şeyler yapmak için uğraşırken aynı olayla ben karşılaştım. Korunmaya ihtiyacımız var."

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