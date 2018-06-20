Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut P. yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri her iki araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İHA
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!
Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum