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Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

Adana’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut P. yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

adana

Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri her iki araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

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