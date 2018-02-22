HABER

Adana'da küçük çocuğa çarpan sürücü, film gibi takiple yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Adana'da evinin önündeki sokakta oynadığı sırada, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Bünyamin Ok'un ölümüne neden olan sürücü Şehmus Özmen (59), film gibi takiple yakalandı.

Olay, 18 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki sokakta oynayan Bünyamin Ok'a 01 AUC 59 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce hava fırlayıp yere düşen küçük çocuk kanlar içinde kaldı.

26fcf67c294fe0bbcca51255583a3ec7

YAKINLARI DAMDAN DÜŞTÜ SANDI

Sesi duyup, dışarı çıkan vatandaşlar küçük Bünyamin'nin evin damından düştüğünü sandı. Aile yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Bünyamin'in kafatasındaki ezikten şüphelendi. Vatandaşların ifadesini alan polisler, yapılan sorguların tümünde küçük çocuğun damdan düştüğünü bilgisini aldı.

84 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın düşme olmadığı üzerinde duran uzman polisler, bu kez küçük çocuğun arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. 10 yaşındaki bir kızın, Bünyamin'e bir kamyonetin çarptığını söyleyince ekipler çevredeki 84 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Olayın olduğu sırada 01 AUC 59 plakalı kamyonetin sokağa girdiğini tespit eden polis, harekete geçti. Tüm güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polisler kamyonet sürücüsü Şehmuz Özmen'in küçük çocuğa çarpmasının ardından akaryatık istasyonunun yıkama bölümene girdiğini, kamyonetinin altını ve ön kısmını yıkattırdığını tespit etti.

KAN İZLERİ ELE VERDİ

Tüm bu detayları tespit eden ekipler, kısa sürede Özmen'i yakaladı. Gözaltına alınan Özmen sorgusunda, " Küçük çocuğa çarptığının farkında olmadığını" söyledi. Polis ise kamyonette yaptığı incelemede aracın altından kan izleri gördü.

Özmen, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
SERBEST BIRAKILMIŞ. MAAŞA BAĞLAYACAKLARMIŞ NEREDEYSE .
Diğer Haberler
CHP otobüsündeki taciz skandalında flaş gelişme

CHP otobüsündeki taciz skandalında flaş gelişme

Liseli kıza korkunç şantaj!

Liseli kıza korkunç şantaj!

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.