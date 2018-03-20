Adana’da eczane kundaklandı

Adana’da bir eczanenin depo kısmına benzin dökülerek ateşe verildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar eczanenin yandığını görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerini arıyor. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını müdahale ederek büyümesi önlerken, itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ilk bulgularda benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Eczanenin dışarısında da iki şişe benzin bulundu.
Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışmaları başlattı.
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum