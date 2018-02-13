Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da 12-13 yaşlarındaki eli silahlı çocukları görenler gözlerine inanamadı. Çocuklar, ellerindeki silahları defalarca ateşledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar pencereye koştu.

Show Haber'de yer alan görüntülerde, yanlarında taşıdıkları silahları çıkaran 12-13 yaşlarındaki üç çocuktan ikisi etrafa bakmadan adeta kurşun yağdırdı. Çocuklar, seken merminin kendilerine gelebileceğini düşünmeden ateş ederken, mahalle sakinleri bu anları korku dolu bakışlarla izledi.