Antalya’da turizmci evinin otopark girişinde ölü bulundu

Antalya’da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden iki gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Ersan Kenaroğlu, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak’taki evinin otopark girişinde ölü bulundu. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Kenaroğlu’nun cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin arıdndan otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Ersan Kenaroğlu’nun yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrıldığı 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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