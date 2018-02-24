HABER

Antalya’da turizmci evinin otopark girişinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Antalya’da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, kendisinden iki gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Ersan Kenaroğlu, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak’taki evinin otopark girişinde ölü bulundu.

Antalya’da turizmci evinin otopark girişinde ölü bulundu

Antalya’da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden iki gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Ersan Kenaroğlu, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak’taki evinin otopark girişinde ölü bulundu. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Kenaroğlu’nun cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin arıdndan otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Ersan Kenaroğlu’nun yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrıldığı 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küpeli Dağı'nda çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Küpeli Dağı'nda çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Elektrik işçileri metrelerce yükseklikteki direklerde ölümle dans ettiler

Elektrik işçileri metrelerce yükseklikteki direklerde ölümle dans ettiler

Hatay’ın sınır birliklerinden terör hedefleri vuruluyor

Hatay’ın sınır birliklerinden terör hedefleri vuruluyor

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

Uşak’ta Huzur 64 uygulamasının 100. gerçekleştirildi

Uşak’ta Huzur 64 uygulamasının 100. gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.