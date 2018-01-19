Aşk vaadiyle işte böyle gasp etmişler

Kent genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, AdanaCumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere 12 Ocak'ta bin polisle şafak baskını düzenledi. 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı.
38'İ TUTUKLANDI
Emniyette sorguları yapılan kadınlar kucaklarında çocuklarıyla emniyetten çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür etti. Yüzlerini başörtüsüyle gizleyen erkekler, 'Bizi iyi çekin, en büyük örgüt biziz. Adalete sığınıyoruz' dedi. Operasyonda yakalanan 28'i kadın 38 kişi tutuklandı.
POLİS ENGELLİ GİBİ DAVRANDI
'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı. Takip sırasında, elde edilen görüntülere göre, yol kenarına çıkıp otostop yapan Cono Aşireti''ne mensup genç kadınlar, durdurdukları sürücüleri cinsel birliktelik için kandırıp, oturdukları mahalleye götürüyor.
Bu sırada sorun çıkmaması için 3 ayrı araçla takip ediliyor. Mahalleye girince etrafı çevrilen araç sürücüsünün üzerindeki tüm para ve değerli eşyası gasp ediliyor.
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