Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

İtalya'dan Türkiye'ye getirilen Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası olan Iggy, Forum İstanbul AVM bünyesinde bulunan SEA LIFE İstanbul'da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yaklaşık 17 yaşında olan Iggy'nin 167 kilogram olduğu aktarıldı. Ziyaretçiler, Iggy'i haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında görebilecek. Yaz tatilinde yaklaşırken, ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirebilecekleri SEA LIFE İstanbul'da, köpekbalıkları ve 500’ün üzerinde farklı türden 15 bin deniz canlısı bulunuyor.
''17 YAŞINDA 167 KİLO''
Deniz kaplumbağası Iggy hakkında bilgi veren Merlin Entertainments Grup Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, ''Iggy, İtalya'dan İstanbul'da bulunan akvaryumumuza yeni geldi. Yaklaşık 17 yaşında. 2005 yılında Karayip Denizi'nde bulunan Cayman Adaları'nda yaralı olarak bulunmuştu. Bulunduğu tarihte 4 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Akvaryuma teslim edildikten sonra uzun bir süre tedavi gördü. Tedavi süresi çok uzun sürdüğü için tekrar doğal ortamına bırakılması maalesef mümkün olmadı. Bu ortamlarda uzun süre yaşayan canlılar, tekrar doğal ortamlara bırakıldığında adaptasyonda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İtalya'da 2005 yılından günümüze kadar yaşayan Iggy, yemek yemeği oldukça seven bir canlı. Şu anda 167 kilogram. İtalya'daki akvaryumda konfor açısında sıkıntılar yaşamaya başlamıştı, rahat yüzebileceği bir ortam olmadığı ve bizim akvaryumumuz Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip olduğu için burada misafir etmeye karar verdik'' dedi.
''IGGY BUNDAN SONRA HEP İSTANBUL'DA KALACAK"
Bundan sonra Iggy hep SEA LIFE İstanbul’da yaşayacak diyen Uslu, ''Iggy, diğer deniz canlılarıyla birlikte aynı ortamda yaşamaya devam edecek. Akvaryumumuz haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyarete açık. Dileyen ziyaretçilerimiz burada Iggy'yi görebilirler. Iggy, Avrupa’nın en büyük deniz kaplumbağası. Böyle bir canlıyı misafir ettiğimiz için mutluyuz'' şeklinde konuştu.
''IGGY AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ DİYEBİLİRİZ"
Iggy'nın bakımıyla ilgilenen Akvarist Barış Gül, ''Iggy yaklaşık 3 haftadır bizimle beraber. SEA LIFE İstanbul’a ilk geldiğinde vücudunun kurumasını önlemek için gövdesi jelle kaplanan Iggy ana tanka alınmadan önce bu jelden arındırmak amacıyla bebek şampuanıyla yıkandı ve SEA LIFE İstanbul’da geniş bir karantina tankında 3 hafta boyunca karantina bakımına alındı. Karantinamızda bulunan tankımızda adaptasyon süreci devam etti. Adaptasyon sürecini bitmesine yakın ilk yemi denendi. Yem almaya başladı ve süreç tamamlandı ve böylelikle Okyanus tankına konuldu. Şu an herhangi bir problemi yok ve mutlu şeklide akvaryumun içinde geziyor. Iggy için Avrupa'nın en büyük deniz kaplumbağası, dünyanın da en büyük deniz canlılarından bir tanesi. Türkiye'de daha önce de deniz kaplumbağası vardı ama bu kadar büyüğü ilk kez ağırlanıyor. Iggy otçul olduğu için türü Yeşil Deniz Kaplumbağası olarak geçiyor. Düzenli olarak sebze ile ara sıra deniz ürünleriyle beslenecek'' açıklamasında bulundu.
Iggy’nin İtalya’dan transferinin güvenli, konforlu ve prosedürlere uygun bir şekilde yürütülmesi için yaklaşık 13 ay süren titiz bir çalışma yürütüldü. Karayoluyla İtalya’dan Frankfurt’a kadar taşınan Iggy, 20-25 derece ısıda sabitlenen özel bir uçak içerisinde uzman veteriner hekimler eşliğinde Almanya’dan İstanbul’a getirildi. Obur lakaplı Iggy gündelik beslenmesinde toplam 2500-3000 gr. marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünleri yiyor.
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