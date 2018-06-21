HABER

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük deniz kaplumbağası Iggy, İstanbul'da bir AVM'nin bünyesinde bulunan akvaryuma getirildi. İtalya'dan getirilen Iggy'nin bundan böyle İstanbul'da kalacağı belirtildi.

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

İtalya'dan Türkiye'ye getirilen Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası olan Iggy, Forum İstanbul AVM bünyesinde bulunan SEA LIFE İstanbul'da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yaklaşık 17 yaşında olan Iggy'nin 167 kilogram olduğu aktarıldı. Ziyaretçiler, Iggy'i haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında görebilecek. Yaz tatilinde yaklaşırken, ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirebilecekleri SEA LIFE İstanbul'da, köpekbalıkları ve 500’ün üzerinde farklı türden 15 bin deniz canlısı bulunuyor.

''17 YAŞINDA 167 KİLO''

Deniz kaplumbağası Iggy hakkında bilgi veren Merlin Entertainments Grup Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, ''Iggy, İtalya'dan İstanbul'da bulunan akvaryumumuza yeni geldi. Yaklaşık 17 yaşında. 2005 yılında Karayip Denizi'nde bulunan Cayman Adaları'nda yaralı olarak bulunmuştu. Bulunduğu tarihte 4 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Akvaryuma teslim edildikten sonra uzun bir süre tedavi gördü. Tedavi süresi çok uzun sürdüğü için tekrar doğal ortamına bırakılması maalesef mümkün olmadı. Bu ortamlarda uzun süre yaşayan canlılar, tekrar doğal ortamlara bırakıldığında adaptasyonda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İtalya'da 2005 yılından günümüze kadar yaşayan Iggy, yemek yemeği oldukça seven bir canlı. Şu anda 167 kilogram. İtalya'daki akvaryumda konfor açısında sıkıntılar yaşamaya başlamıştı, rahat yüzebileceği bir ortam olmadığı ve bizim akvaryumumuz Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip olduğu için burada misafir etmeye karar verdik'' dedi.

Merli Grup - Sealife 3

''IGGY BUNDAN SONRA HEP İSTANBUL'DA KALACAK"

Bundan sonra Iggy hep SEA LIFE İstanbul’da yaşayacak diyen Uslu, ''Iggy, diğer deniz canlılarıyla birlikte aynı ortamda yaşamaya devam edecek. Akvaryumumuz haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyarete açık. Dileyen ziyaretçilerimiz burada Iggy'yi görebilirler. Iggy, Avrupa’nın en büyük deniz kaplumbağası. Böyle bir canlıyı misafir ettiğimiz için mutluyuz'' şeklinde konuştu.

''IGGY AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ DİYEBİLİRİZ"

Iggy'nın bakımıyla ilgilenen Akvarist Barış Gül, ''Iggy yaklaşık 3 haftadır bizimle beraber. SEA LIFE İstanbul’a ilk geldiğinde vücudunun kurumasını önlemek için gövdesi jelle kaplanan Iggy ana tanka alınmadan önce bu jelden arındırmak amacıyla bebek şampuanıyla yıkandı ve SEA LIFE İstanbul’da geniş bir karantina tankında 3 hafta boyunca karantina bakımına alındı. Karantinamızda bulunan tankımızda adaptasyon süreci devam etti. Adaptasyon sürecini bitmesine yakın ilk yemi denendi. Yem almaya başladı ve süreç tamamlandı ve böylelikle Okyanus tankına konuldu. Şu an herhangi bir problemi yok ve mutlu şeklide akvaryumun içinde geziyor. Iggy için Avrupa'nın en büyük deniz kaplumbağası, dünyanın da en büyük deniz canlılarından bir tanesi. Türkiye'de daha önce de deniz kaplumbağası vardı ama bu kadar büyüğü ilk kez ağırlanıyor. Iggy otçul olduğu için türü Yeşil Deniz Kaplumbağası olarak geçiyor. Düzenli olarak sebze ile ara sıra deniz ürünleriyle beslenecek'' açıklamasında bulundu.

Merli Grup - Sealife 1

Iggy’nin İtalya’dan transferinin güvenli, konforlu ve prosedürlere uygun bir şekilde yürütülmesi için yaklaşık 13 ay süren titiz bir çalışma yürütüldü. Karayoluyla İtalya’dan Frankfurt’a kadar taşınan Iggy, 20-25 derece ısıda sabitlenen özel bir uçak içerisinde uzman veteriner hekimler eşliğinde Almanya’dan İstanbul’a getirildi. Obur lakaplı Iggy gündelik beslenmesinde toplam 2500-3000 gr. marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünleri yiyor.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (2)Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (2)
Kripto para dolandırıcılığı şüphelisinin şirketinde incelemeKripto para dolandırıcılığı şüphelisinin şirketinde inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akvaryum sealife Iggy deniz kaplumbağası Iggy

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Diğer Haberler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.