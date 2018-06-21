Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

İtalya'dan Türkiye'ye getirilen Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası olan Iggy, Forum İstanbul AVM bünyesinde bulunan SEA LIFE İstanbul'da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yaklaşık 17 yaşında olan Iggy'nin 167 kilogram olduğu aktarıldı. Ziyaretçiler, Iggy'i haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında görebilecek. Yaz tatilinde yaklaşırken, ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirebilecekleri SEA LIFE İstanbul'da, köpekbalıkları ve 500’ün üzerinde farklı türden 15 bin deniz canlısı bulunuyor.

''17 YAŞINDA 167 KİLO''

Deniz kaplumbağası Iggy hakkında bilgi veren Merlin Entertainments Grup Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, ''Iggy, İtalya'dan İstanbul'da bulunan akvaryumumuza yeni geldi. Yaklaşık 17 yaşında. 2005 yılında Karayip Denizi'nde bulunan Cayman Adaları'nda yaralı olarak bulunmuştu. Bulunduğu tarihte 4 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Akvaryuma teslim edildikten sonra uzun bir süre tedavi gördü. Tedavi süresi çok uzun sürdüğü için tekrar doğal ortamına bırakılması maalesef mümkün olmadı. Bu ortamlarda uzun süre yaşayan canlılar, tekrar doğal ortamlara bırakıldığında adaptasyonda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İtalya'da 2005 yılından günümüze kadar yaşayan Iggy, yemek yemeği oldukça seven bir canlı. Şu anda 167 kilogram. İtalya'daki akvaryumda konfor açısında sıkıntılar yaşamaya başlamıştı, rahat yüzebileceği bir ortam olmadığı ve bizim akvaryumumuz Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip olduğu için burada misafir etmeye karar verdik'' dedi.