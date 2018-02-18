HABER

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 22:43 | Son Güncelleme

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen aracın kavşaktaki başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kaza saat 21:30 sıralarında Aydın-İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 US 569 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince bu sırada kavşaktan karşıya geçmekte olan 09 EC 491 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her aracın sürücüleri ile araçtaki yolculardan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Aydın Devlet ve ADÜ Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazanın oluş şekli ile ilgili inceleme başlattı.

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

Aydın’da trafik kazası 5 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Hazal Kaya'dan Burak Deniz'e şaşırtan hediye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Öldürüp zinciri vücuduna sarıp Sakarya Nehri'ne attılar

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (5)

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.