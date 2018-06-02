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Ayvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir hafta önce deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün de Ayvalık Belediyesi'nden 50 personelin katılımıyla devam etti.

Ayvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir hafta önce deniz patlıcanı toplamak için açıldıkları denizde fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün de Ayvalık Belediyesi'nden 50 personelin katılımıyla devam etti.
​Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında 27 Mayıs Pazar günü gece yarısı fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden sağ kurtulan Mert Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulunan Kerem İncedayı'nın (27), 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri bulundu.
Ayvalık ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlıkları ekiplerinin bir haftadır aralıksız sürdürdüğü Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün Ayvalık Belediyesi ekipleri de katıldı. Zabıta, Fen İşleri, Özel kalem, Temizlik İşleri, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü birimlerinden 50 personel de çalışmalara katıldı.
Karayolundan 4 araçla hareket eden ekip Salihleraltı, Dikili, Bademli ve Çandarlı kıyılarında, denize 4 tekne ile açılan diğer ekip ise Çıplak Ada, Badavut, Sarımsaklı, Altınova sahilden Dikili'ye kadar olan sahil bölümünde arama yaptı.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyorAyvalık'ta bakan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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