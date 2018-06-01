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Bakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren 'TCG Giresun' fırkateyninde incelemelerde bulundu.

Bakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz'de keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren 'TCG Giresun' fırkateyninde incelemelerde bulundu. Canikli, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Bir takım oldu bittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.
Doğu Akdeniz'de 'Güç ve Güven' parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren 'TCG Giresun' fırkateyninde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geminin önce köprü üstüne ardından da savaş harekat merkezine geçti. Bakan Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi.
Milletin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için ülkenin her köşesinde görev yapan Mehmetçiğe başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin millet tarafından takdir edildiğini belirtti. Türkiye aleyhine bir takım yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalıştığını ifade eden Canikli, şunları söyledi:
"Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Bir takım oldu bittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız, bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek."
Bakan Canikli, daha sonra 'TCG Giresun' fırkateyninin erbaş-er salonunda bahriyelilerle bir süre sohbet etti. "TCG Giresun için iftar vakti' anonsunun ardından yemek duası yapıldı. 'Allah'ımıza hamdolsun milletimiz var olsun' duasının ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Nurettin Canikli, askerlerle iftar yaptı.

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Bakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasınBakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasınBakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasınBakan Canikli: Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın

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