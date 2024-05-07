HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kafası bedeninden ayrılmış halde bulundu! Kastamonu'da kesik baş dehşeti: Her şey şüpheli araçla ortaya çıktı

Kafası bedeninden ayrılmış halde bulundu! Kastamonu'da kesik baş dehşeti: Her şey şüpheli araçla ortaya çıktı

07.05.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da dehşet veren bir olay meydana geldi. Kentin Dere köyünde vatandaşlar terk edilmiş bir araca rastladı, araç şüphe uyandırdı. İhbar üzerine köye gelen ekipler su kanalının altına atılmış, başı kesilmiş bir ceset buldu. Cansız bedenin kime ait olduğuyla ilgili bir ihtimal üzerinde durulurken kayıp başın bulunması için komandolar da devreye girdi.

Köy sakinlerinin terk edilmiş şüpheli araç ihbarıyla köye gelen jandarma ekipleri aracının yakınındaki su kanalının altında tüyler ürperten manzarayla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıp 3 kişi gözaltına alındı.

AA-20240506-34481133-34481128-KASTAMONUDA_SULAMA_KANALINDA_BASSIZ_BIR_CESET_BULUNDU

Olay, Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.

AW198108_10

EKİPLER BU İHTİMAL ÜZERİNE DURUYOR

Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

AA-20240506-34481133-34481129-KASTAMONUDA_SULAMA_KANALINDA_BASSIZ_BIR_CESET_BULUNDU

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

AW198108_04

İZ TAKİP KÖPEĞİ VE KOMANDOLAR KAYIP BAŞI ARIYOR

Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.

AW198108_07

AA-20240506-34481133-34481131-KASTAMONUDA_SULAMA_KANALINDA_BASSIZ_BIR_CESET_BULUNDU

AW198108_05

AW198108_09

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı1 milyondan fazla ele geçirildi! 363 kişi yakalandı
Korkunç an! 218 kilometre hızla çarptıKorkunç an! 218 kilometre hızla çarptı
Haydarpaşa açıklarında gemi karaya oturdu!Haydarpaşa açıklarında gemi karaya oturdu!
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu ceset
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

Her şey ortaya çıktı! F.Bahçe'de oyuncular arası gerginlik... 'Yıldız isim kapıları tekmeledi'

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

"CHP'ye bomba transfer" diyerek duyurdu

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu!

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

Rusya'dan gerilimi artıracak açıklama: 'Askeri unsurları vururuz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.