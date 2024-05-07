Kafası bedeninden ayrılmış halde bulundu! Kastamonu'da kesik baş dehşeti: Her şey şüpheli araçla ortaya çıktı

Köy sakinlerinin terk edilmiş şüpheli araç ihbarıyla köye gelen jandarma ekipleri aracının yakınındaki su kanalının altında tüyler ürperten manzarayla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıp 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.

EKİPLER BU İHTİMAL ÜZERİNE DURUYOR

Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

İZ TAKİP KÖPEĞİ VE KOMANDOLAR KAYIP BAŞI ARIYOR

Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





