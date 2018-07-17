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Balık avlamak isterken, akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki Çakıt Çayı'nda arkadaşlarıyla birlikte jeneratör kullanarak balık avlamak isteyen Eyüp Artın (50), akıma kapılarak hayatını kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Çakıt Çayı Akçatekir mevkiinde meydana geldi.

Balık avlamak isterken, akıma kapılıp öldü

Malik GÖDELİNER - Onur BULAT/POZANTI(Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesindeki Çakıt Çayı'nda arkadaşlarıyla birlikte jeneratör kullanarak balık avlamak isteyen Eyüp Artın (50), akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çakıt Çayı Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Akşam iki arkadaşıyla birlikte Çakıt Çayı'na gelen Eyüp Artın, iddiaya göre jeneratörden suya elektrik vererek balık avlamak istedi. Artın'ın suya elektrik verdiği sırada akıma kapıldığını fark eden arkadaşları, jeneratörü kapatıp, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp Artın'ın öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Artın'ın cesedi, morga kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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