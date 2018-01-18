Bir anne bunu nasıl yapar! 9 aylık bebeğini...

Mersin'in Mut ilçesinde psikolojik tedavi gören anne, 9 aylık kızını bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
Alınan bilgiye göre, olay Mut ilçesi Yalnızcabağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'nde ikametgah eden Ayşe T. (38), Yalnızcabağ Mahallesi'nde ikamet eden babasının evinde 9 aylık kızı Firdevs'i boğazını keserek öldürdü.
İHA'nın haberine göre, Ayşe T., daha sonra kendi boğazını bıçakla keserek intihara kalkıştı. Komşularının fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Ayşe T.'nin 4 çocuk annesi olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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