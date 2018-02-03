Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Sakaryaspor Voleybol Takımı'na "Kentra Lust" adında bir oyuncu transfer oldu.

Lust’un transfer haberi şehirde “heyecan” yarattı.

Sakarya’nın yerel medya organları transfer olan voleybolcu Kentra Lust’ı, yetişkin film yıldızı Kendra Lust ile karıştırdı.

Transfer haberleri de haliyle, voleybolcu olan Lust’un değil, film yıldızı Lust’un fotoğraflarıyla yapıldı.

MÜSLÜMAN OLACAKMIŞ

Sakarya Yenigün isimli internet sitesindeki haberde şu ifadeler yer aldı:

“Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sakaryaspor Voleybol, Serie A1 takımlarından Busto Arsizio'da forma giyen tecrübeli pasör Kendra Lust'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğu gözlenen oyuncu, geçmişiyle ilgili sorulan sorulara ‘Gençken bazı hatalar yapmış olabilirim fakat artık tamamen voleybola odaklandım. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim’ şeklinde yanıt verdi. Türkiye'yi sevdiğini belirten yeni transfer, ‘Geri kalan hayatımı Türkiye'de geçirmek istiyorum. Ezandan çok etkilendim tövbe edip Müslüman olduktan sonra Rümeysa ismini alacağım’ dedi. Türk erkeklerini nasıl bulduğunu soran basın mensubuna ise ‘Zeytini çok severim, zeytin bahçeleri olan bir beyle evlenmek isterim’ diyerek herkesi şaşırttı.”

Gerçek çok vakit geçmeden ortaya çıktı. Haberi yapan medya organları önce sosyal medya paylaşımlarını daha sonra da haberi sildi.

Film yıldızı Kendra Lust, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu James Rodriguez ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti.