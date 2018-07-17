Bulgaristan plakalı otomobilde sahte içki ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis tarafından Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramada, sahte 73 litre rakı, 53 litre viski ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, sahte içki taşıdığı belirlenen otomobili takibe aldı. Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde arama yapan ekipler; çeşitli markalarda 129 şişe içinde toplam 73 litre rakı ve 75 şişe içinde toplam 53 litre viski ele geçirdi. Polis, şişelerin üzerindeki bandrollerin sahte olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, otomobile el kondu. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Okuyucu Yorumları 0 yorum