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Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 05:06 | Son Güncelleme

Bursa'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile etrafın aydınlanması fotoğraflara yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken şehrin bazı ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

EKİPLER TEDBİRLERİNİ ALDI

Yerler kısa süreliğine beyaza büründü. Lodos nedeniyle çok sayıda ağaç ve çatılar yerlerinden koparken ekipler herhangi bir olaya karşın tedbirlerini aldı.

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