Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise yanarak can veren şahıslara arabalarında bulunan yangın tüpü ile müdahale etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"YAŞANANLAR BİR KABUS"
Görgü tanığı ise yaşananların bir kabus olduğunu patlama sesine koşup insanların alevler içinde kaldığını belirterek müdahale ettiğini söyledi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA / DHA)
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