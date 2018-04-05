Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Karatay, burada yaptığı konuşmada, Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti.
"TÜRK İNSANINI BESİNSİZ BIRAKTILAR"
Prof. Dr. Karatay, “Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır.” diye konuştu.
Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. " dedi.
"PEYNİR YİYEN ÜLKEDE KEMİK ERİMESİ OLMAZ"
Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum. Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer.”
Prof. Dr. Karatay, daha sonra Atatürk Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen “Beslenme Dostu Okul” sertifika törenine katıldı.
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