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Cemaat namaz kılarken, tuvaletteki muslukları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz 3 kişi, tuvaletlerdeki 6 musluğu çaldı.

Cemaat namaz kılarken, tuvaletteki muslukları çaldılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz 3 kişi, tuvaletlerdeki 6 musluğu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Fatih Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Camii cemaati öğle namazını kıldıktan sonra tuvaletlerden su sesi geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Özdoğan, 6 musluğun çalındığını ve suların boşa aktığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık ekipleri tutanak tutarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 14-15 yaşlarında olduğu değerlendirilen 3 kişinin motosikletle caminin yanına geldiği ve birinin gözcülük yaparken diğer 2'sinin tuvalete girerek muslukları çaldığı belirlendi. Şadırvan bölümüne de giren şüphelilerin buradaki muslukları sökemediği anlaşıldı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin yaya halde camiye geldiği, 1'inin kapıda beklerken, diğerlerinin tuvaletin olduğu bölüme girdiği görüldü. Birkaç dakika sonra şadırvana da giren 2 şüpheli, daha sonra ellerinde poşetle dışarı çıkıp, diğer şüpheliyle birlikte uzaklaşıyor.

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Cemaat namaz kılarken, tuvaletteki muslukları çaldılarCemaat namaz kılarken, tuvaletteki muslukları çaldılarCemaat namaz kılarken, tuvaletteki muslukları çaldılar

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