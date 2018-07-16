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Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ağabeyini ziyaret etmek isterken, soyunmasını isteyen kadın gardiyanlara, "Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz" sözleriyle hakaret ettiği iddia edilen S.Ç., Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak 2017’de Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan C.S.H.Ç.’yi ziyarete giden kız kardeşi S.Ç.’nin kadın arama odasında üst araması yapıldı. Bu sırada orada bulunan infaz koruma memurları D.D. ile G.K.’ya üstünü aratmak istemeyen S.Ç., “Bilerek yapıyorsunuz. Biz uyuşturucu suçlusu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Önce suçumuzu öğrenin. Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” dedi. Bu şekilde iki görevli memura hakaret ettiği iddiasıyla S.Ç. hakkında ‘kamu görevlisine görevine karşı hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘ELİNLE YOKLA’ DEDİM

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan S.Ç., “Oradaki bayan gardiyan üzerimi çıkarmamı istedi. Tişörtümü çıkarmamı istedi. Ben çıkarmak istemedim. Çamaşırımı göstererek elinizle yoklayın dedim. Hakaret etmedim. Belirtilen sözleri söylemedim, suçu kabul etmiyorum” dedi.

S.Ç.’nin kız kardeşi N.Ç. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede suça konu olan sözleri kendisinin söylediğini belirterek şöyle konuştu:

‘BANA KARŞI SOYUN’

“3 arama cihazından geçtikten sonra kabine alındım. Bayan gardiyan ‘Bana karşı soyun’ dedi. ‘Çırılçıplak mı olacağım. İçimde iç çamaşırı yok’ dedim. Israrla soyunmamı istediler. Ben de ‘Niye böyle yapıyorsunuz, şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Beni çıplak görmek hoşunuza mı gidecek? Soyunmayacağım!’ dedim. Tacize uğradığımı suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Kabinden çıktığımda kız kardeşime de aynı şeyi yapıp yapmadıklarını sordum. Aynı olaya onlar da maruz kalmışlar. Ben de ‘Bunlar niye böyle yapıyor, uyuşturucu mu sokuyoruz içeriye?’ dedim. Bize görüşme yasağı verildi, mağdur olduk, tacize uğradık. Kız kardeşim görevlilere herhangi bir hakarette bulunmadı. Ben sadece olayı anlamaya çalıştım. Burada konuşan bendim. O hiçbir şey söylemedi.”

HAKARET İÇERMİYOR

Mahkeme gerekçeli kararında S.Ç.’nin infaz koruma memurları D.D. ve G.K.’nın soyunma talebine karşı koyduğu, giysilerini çıkarmak istemediği, beyanlarında hakaret ve kast unsuru bulunmadığı kanaatine varılarak beraat verdiğini açıkladı. S.Ç. hakkında verilen karar kesinleşti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Artık o gardiyanlar işini layıkıyla yapar. Zaten bu memlekette hırsızın hiç suçu yok.Şikayet edenin ifadesi bitmeden hırsız arka kapıdan çıkıp gidiyor.
gardiyan değil alikıran başkesen
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