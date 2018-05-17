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Çiftçi, yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen çiftçi Faik Şekerci (53), hayatını kaybetti.

Çiftçi, yıldırım düşmesi sonucu öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen çiftçi Faik Şekerci (53), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muharremşah köyünde meydana geldi. Faik Şekerci, kendisine ait nohut tarlasında çalıştığı sırada üzerine yıldırım düştü. Olayı gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Şekerci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Faik Şekerci’nin cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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