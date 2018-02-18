İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.

"TARTIŞMA BÜYÜDÜ ÇEKTİ VURDULAR"



Görgü tanığı Halil Bakır içerideki yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben burada çalışıyorum. Arkadaşlar tartıştılar ve kavga iyice büyüdü. İlk tartışma içeride başladı. Dışarıda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. İki kişilerdi, biri karışmadı. Beyaz bir arabaları vardı, binip gittiler.