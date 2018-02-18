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İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 07:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de bir restoranda tartışmayla başlayan kavgada silahlar çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi ve iki kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor.

Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.

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"TARTIŞMA BÜYÜDÜ ÇEKTİ VURDULAR"

Görgü tanığı Halil Bakır içerideki yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben burada çalışıyorum. Arkadaşlar tartıştılar ve kavga iyice büyüdü. İlk tartışma içeride başladı. Dışarıda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. İki kişilerdi, biri karışmadı. Beyaz bir arabaları vardı, binip gittiler.

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Bizde sesleri duyduk. 3 el ateş ettiler ikisini de bacağından vurdu, diğerini bilmiyorum. Bir güvenlik olaya bakmak için gelmişti, içeridekinin durumu kötüydü"

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POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Öte yandan yaşanan kavgada restoranın camına kurşun isabet ederken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken olayla ilgili içeride bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)

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istanbul Silahlı kavga

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ya akp li ya mhp li dır. biliyordunuz ki bu iki kesime dokunulmuyor
arkadaşım bir olay olduğu zaman hemen bi partiye yaftalamaniz ne kadar basit oldugunuzu gösteriyor içip serhoş olup ne yaptıklarını bil.eyen dengesizler bunlar bu kadar basit
yada cehapeli veya he da pe li.
112 ne yapsın
adalet olsa bunlar olmaz
reservoir dogs filminden bir parça sanki.bu kadar kolay mı silah çekmek hadi çektin adam vurmak...
112 GÖREVLİLERİ ÇOK PASİF KALMIŞ.
Adam gibi ceza verilmedikçe bu tip olayları duymaya devam edeceğiz maalesef.
texas ülkemiz
Polisin ve 112 görevlilerinin allah belasını versin zamanında jet hızıyla müdahele etselerdi ne bu olay meydana gelirdi ne de ekonomik kriz olurdu
911 i arasalar böyle olmazdı
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