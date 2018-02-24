Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Engin Y. idaresindeki 06 FK 8629 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yunuslu köyü mevkinde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılırken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.