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Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 05:06 | Son Güncelleme

Ankara’da ‘Medyum Süheyla’ lakaplı Süheyla Ö., dolandırıcılıktan tutuklandı. Bir müşterisinden 60 bin TL, başka bir müşterisinden ise 30 çeyrek altın alan Süheyla Ö. ifadesinde suçlamaları reddetti.

Dolandırıcı Medyum Süheyla tutuklandı

Ankara’da kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtarak “dolandırıcılık” yapanlara yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarafından dolandırıldığını iddia eden onlarca vatandaş, Ankara Emniyeti’ne davet edilerek, ifadeleri alındı. Şüphelilerin dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan “dua etme, muska yazma ve büyü yapma, gelecekle ilgili tavsiyeler” karşılığında yüklü miktarlarda para aldıkları belirlendi.

‘BORÇ OLARAK ALDIM’

Bu isimler arasında Ankara’da uzun yıllardır medyumluk yapan ve Başkent’in en merkezi yerlerinden birinde “Medyum Süheyla” adlı mekânı bulunan 57 yaşındaki Süheyla Ö. de yer alıyor. Başkent polisince gözaltına alınan, evinde ve işyerinde arama yapılan Süheyla Ö.’nün, vatandaşları dolandırarak elde ettiği kazançla lüks bir hayat yaşadığı kaydedildi. Evinde bulunan yüklü miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu. Süheyla Ö.’nün bir kadın müşterisinden 60 bin TL, bir başka kadın müşterisinden ise 30 çeyrek altın aldığı soruşturma dosyasına girdi. Çok sayıda kadın, Süheyla Ö.’ye 2 bin 500’er TL verdiklerine dair beyanda bulundu. Süheyla Ö., savcılık sorgusunun ardından, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Hâkim Sezer Söylemez’in sorguladığı Süheyla Ö. suçlamaları reddetti. Astroloji ile ilgilendiğini ve Bahçelievler’de “Medyum Süheyla” adlı işyerinin bulunduğunu anlatan Süheyla Ö., yaptığı “işi” şöyle anlattı:

“İnsanlar, gireceği sınavı kazanıp kazanamayacağını, eşiyle arasındaki sorunu soruyorlar. Ben de sohbetimiz üzerinden yıldıznameye bakarım ve yaşanabilecek olaylarla ilgili hissettiklerimi müşterilerime aktarırım. Asla büyü yapmadım ya da büyü çözme işine girmedim. Müşterilerimden 50 TL ücret alırım, gönüllerinden kopan müşterilerim 100 dolar veya çeyrek altın vermektedir. 60 bin TL ve 30 çeyrek altını ise medyumluk hizmeti karşılığında değil borç olarak aldım.”

‘ADAM BENDEN DAHA DA UZAKLAŞTI’

Sosyal medya platformlarında “Medyum Süheyla” ile ilgili çok sayıda yoruma yer verildiği görüldü. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bir blog yazarı, “Erkek arkadaşımdan, sürekli falcıya, büyücüye giden eski kız arkadaşı yüzünden ayrıldım. Sonra ‘Medyum Süheyla’ adlı kadına gittim. İlk olarak benden büyü olduğunu ve nasibimi açması gerektiğini söyledi. Bu işlem için 750 TL verdim. Sonra o kızın bizi ayırma büyüsü yaptırdığını belirterek, bunu bozmak için 1400 TL aldı. Erkek arkadaşımı bana ömür boyu bağlama büyüsü ve içki içmesini önlemek için de 1000’er TL aldı. Aradan 1 sene geçti, erkek arkadaşım benden daha da uzaklaştı” diye anlattı.

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