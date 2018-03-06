Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!

Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20) arkadaşları Ahmet Bedir, Çağrı Can Çay ve İsmail K. ile dövdüğü iddia edilen Ahmet Günsel, olay sırasında cüzdanın yere düştüğünü ve içindeki 280 liranın Acun tarafından çalındığını öne sürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Acun'un Günsel'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine iddianame hazırladı. Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, engelli Acun için "basit yaralamadan" 1 yıl, "hırsızlıktan" da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Ahmet Günsel'in dolmuş içinde Agit Acun'un başına dokunması sonucu tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Günsel ve yanındaki arkadaşlarının Acun'u vurarak yaraladıkları aktarılan iddianamede, "Olay sırasında Agit Acun'un da Ahmet Günsel'e eliyle vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilir derecede yaraladığı, olay sonrası ise dolmuş sürücüsü, Günsel'in düşürdüğü cüzdanı dolmuştan en son inen Agit'in düşürdüğünü sanarak ona verdiği, Agit'in yediği dayak üzerine şikayet için gittiği polis merkezi koridorunda cüzdan içinden 280 lirayı alıp cebine koyduktan sonra cüzdanı polise teslim ettiği, böylece Agit Acun'un haksız tahrik etkisiyle Günsel'e karşı basit yaralama ve hırsızlık suçlarını işlediği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.