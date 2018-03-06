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Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Adana'da dolmuşta kendisini darp eden üç kişiden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddia edilen işitme engelli hakkında 'yaralama ve hırsızlıktan' 4 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun'u (20) arkadaşları Ahmet Bedir, Çağrı Can Çay ve İsmail K. ile dövdüğü iddia edilen Ahmet Günsel, olay sırasında cüzdanın yere düştüğünü ve içindeki 280 liranın Acun tarafından çalındığını öne sürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Acun'un Günsel'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine iddianame hazırladı. Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, engelli Acun için "basit yaralamadan" 1 yıl, "hırsızlıktan" da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Ahmet Günsel'in dolmuş içinde Agit Acun'un başına dokunması sonucu tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Günsel ve yanındaki arkadaşlarının Acun'u vurarak yaraladıkları aktarılan iddianamede, "Olay sırasında Agit Acun'un da Ahmet Günsel'e eliyle vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilir derecede yaraladığı, olay sonrası ise dolmuş sürücüsü, Günsel'in düşürdüğü cüzdanı dolmuştan en son inen Agit'in düşürdüğünü sanarak ona verdiği, Agit'in yediği dayak üzerine şikayet için gittiği polis merkezi koridorunda cüzdan içinden 280 lirayı alıp cebine koyduktan sonra cüzdanı polise teslim ettiği, böylece Agit Acun'un haksız tahrik etkisiyle Günsel'e karşı basit yaralama ve hırsızlık suçlarını işlediği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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'KAVGAYA ARKADAŞLARIM DA KATILDI'

İddianamede, polis merkezindeki güvenlik kamera görüntülerinde engelli gencin, cüzdan içinden kağıt para olduğu düşünülen bir şeyi çıkartıp pantolon cebine koyduktan sonra cüzdanı polislere teslim ettiğinin görüldüğü de belirtildi.

Şikayetçi Ahmet Günsel, iddianamede yer alan ifadesinde, olay öncesi Acun'un kendilerine sus işareti yaptığı belirterek, "Ben de kafasına 'ne var' diyerek dokundum. Agit dönerek bana vurdu. Kavgaya diğer arkadaşlarım da katıldı. Olay sırasında içinde 280 lira param bulunan cüzdanımı düşürdüm. Soruşturma sırasında cüzdanımı Agit'in aldığı ortaya çıktı. Cüzdanımdaki 280 lirayı alıp cüzdanı boş olarak vermiş." iddiasında bulundu.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Acun ise hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Dolmuşta kalabalık grubun kendisine dokunarak bir şeyler söylediğini, kendisinin de işitme engelli olduğunu anlatmak için işaret yaparken şahısların kendisini dövdüğünü belirten Acun, "Dolmuştan inerken beni döven şahıslardan birinden düşen cüzdanı dolmuş şoförü bana verdi. Polis merkezine gidip sahibine verilmesi için cüzdanı polise verdim. Kamera kayıtlarında tespit edilen cüzdanın içinden bir şey alıp cebime koyduğum doğrudur. Cüzdan içinden kimlik aldım, para almadım." ifadesini kullandı.

Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı. Sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay bir yıl onar ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmiş, tutuksuz sanık İsmail K'nin ise beraatına karar verilmişti.

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Dolmuş dayak

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Bu ne şimdi ya bu adamlar böyle yapıp birde şimdi mağdura yatıp bu engelli çocuğa cezamı aldıracaklar.Bana bak Türkiye üzerinizden geçer haberiniz olsun.Buldunuz mazlumu adam olun adam.
Aylarca bu hırsız mağdur edebiyatı yaptı , kamuoyunda linç kampanyası başlatmadan önce iki kere düşünmek gerektiğini görmüş olduk .
Hadi lan çakal..sırf engellisin diye yaptığın suçun örtbas edilceğinimi sanıyorsun..adamın cüzdanını neden karıştırıyorsun madem senin değil aynen polise teslim et.. . karakolda adamın kimliğini alıp cebine koymuşmuş..Bak magdurken suçlu durumuna düştün.. şimdi yatta 4 sene aklın başına gelsin..nasrettin hoca oğluna oğlum bu bulguru şu karşı komşuya götür demiş..ondan sonrada bi tokat atıp dökme sakın yolda demiş. bunu gören başka komşusu yav hoca çocuk daha dökmeden neden dövdün demiş..dökmeden dövmek lazım döktükten sonra dövsen ne olurki demiş.şimdide sen başta dayağı yemişsin bidaha yapma.
Madem ortada hırsızlık var. O zaman bu iş anlaşmalı olarak kapanır. Parayı çalması kötü olmuş artık onların da elinde bir koz var. Yani yediği dayak yanına kar kalacak. Durum onu gösteriyor.
Boş bir dava iddaneme idda demektir çürütüldükten sonra hiç bir hükmü kalmaz ve bu olaydada birşey çıkmaz.
vallahi bu ilk çıktıpında hiç masum gelmemişti bana ... kamere kaydından sonra haksız değilmişim insan sarrafı olduk
Adami tekme tokat dovun kendini savununca basit yaralamayi da suc unsuruna ekleyin valla adalet cakallara yarıyor ortada haksiz bir dayak atma var hirsizlik kismi beni ilgilendirmez de kac kisiyle engelle gence giristiniz adam mısınız siz
hırsızlık yaptıysa eğer yargılansın ama engelli bir genci o kadar adam birlikte dövüyor onlar için hangi iddianame hazırlandı onu söyleyin. yapanın yanına kar mı kaldı
Bazı yorumlarada baktımda 2 tane it para vardı deyince nasıl dönüyor insanlar değilmi? bu neye benzedi biliyormusunuz?Farzedelimki bir kadın tecavüze uğradı sonra adam döndü dediki niyeti vardı.Nolacak hadi bakalım şimdi.Daha parayı aldığı o salakların demesinden sonra sadece İDDAA kardeşim iddaa e tabi şu durumda neyi çevirecekler ki.o var dedikleri para o çocuğun hastanede 1 gözünü iyilileşmesine yetmez.O yorum yapanlarada yazıklar olsun.
sezarin hakkını sezara vermek gerekti nitekim öyle de olmuş ;)
hırsızı döven gençler nasılda haksız yere medyada linçe uğradı ünv öğrencileri niye dövsünki birini sebepsiz yere
vaybe yorumlara bak Canım Türkiyem hırsızlığı duyunca nasılda şaha kalktı tabi kolaymı böyle saarraafff yorumcular varken Türkiyemden birşey çalmak.Kimin haddine ki sadece iddaa bile olsa biz engellide olsa yapan yakarız adamı.Helal olsun al bide kocamannn YAZIKLARRRR OLSUNN SİZE..
cuzdani polise veriyorsan kimligi ne icin cebine koyar insan. demekki buda hirsizin teki . kamerada belli olmassa idaneme kabul edilmezdi. bosyere yemeemis dayagi
delillere göre gereken yapılacaktır...
Engelliler zavallı insanlardır bide down sendromlu mallar var
adalet şunlari kotese tık
çok ağır bedel verilen karar yanlış ama insiyatif kullanılmış sistem kurbanı üzüldüm o çocuğa bulaşmasalardı bunlar asla olmazdı asla hatalar birbirini kovalamış
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