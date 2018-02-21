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Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak ve Suriye’den gelen 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak ve Suriye’den gelen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen ve Irak ile Suriye’den gelen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine, polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7’si Irak, 3’ü Suriye’den Elazığ’a gelen örgütle bağlantılı 10 şüpheli gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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