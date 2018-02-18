Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 AS 336 plakalı otomobil ile 27 SB 642 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
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