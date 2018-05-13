HABER

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

Erzurum'da işlettikleri internet kafeye ödevini yazıcıdan çıkarmak için gelen M.N.Ö.'yü (14) dudağından ve yanağından öptüğü iddia edilen R.K. (69) hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. M.N.Ö. "Çıktı aldıktan sonra 'borcum ne kadar?' diye sordum. 'Senin gibi güzel kızlardan para almıyoruz' deyip, yanağımdam ve dudağımdan öptü" dedi.

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Olay, geçen 18 Aralık'ta merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde meydana geldi. Okuldan dönen M.N.Ö., ödevini yazıcıdan çıkarmak için R.K.'nin işlettiği markete gitti. İddiaya göre R.K., kendisinin çıktı almayı beceremediğini söyleyerek, genç kızı yan tarafta bulunan oğlunun işlettiği internet kafeye gönderdi. İnternet kafede kimse olmadığı için ödevini kendisi çıkaran M.N.Ö.'nün yanına gelen R.K., burada genç kızı dudağından ve yanağından öptü.

M.N.Ö OLAYI SINIF ARKADAŞINA ANLATTI

Olayı ailesine anlatamayan 8'inci sınıf öğrencisi M.N.Ö., başından geçenleri sınıf arkadaşı ile paylaştı. Arkadaşının annesinin durumu öğrenmesi üzerine M.N.Ö., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine evli, 5 çocuk babası R.K. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan R.K. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'AFERİN' DİYEREK ALNINDAN ÖPTÜM

1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan R.K., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurun torunu yaşında olduğunu belirten R.K., ailenin marketlerine borcu olduğu için iftira atıldığını savundu. Kendisinin yazıcıdan çıktı almayı bilmediği için M.N.Ö.'yü yönlendirdiğini anlatan R.K., "İnternet kafe kapalı olduğu bakkal dükkanına geldi. Bana ödevlerini çıkaracağını söyledi. Ben de anlamadığım için 'Git akşam gel, o zaman çıkartsınlar' dedim. O da 'Ben anlıyorum' diyerek internet kafeye geçti. Kendisi çıktı alınca 'Aferin' diyerek alnından öptüm. 25 kuruş olduğu için kendisinden bu parayı istemedim" dedi.

R.K.'ye borçlarının olmadığını bildiren M.N.Ö., çıktı almaya gittiğinde sanığın internet kafenin anahtarını vererek iş yerine yönlendirdiğini söyledi. Bir süre sonra R.K.'nin yanına geldiğini ifade eden M.N.Ö., "Çıktı aldıktan sonra borcumu sordum. O da 'Senin gibi güzel kızlardan para almıyoruz' dedi. Saçımı arkaya atarak önce yanağımı, sonra ise dudağımı birer kez öptü. 'Rafet amca ne yapıyorsun?' dedim. İnternet kafeden ayrılıp eve gittim. Durumu aileme anlatıp, anlatmamakta tereddüt ettim" diye konuştu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Metrobüste taciz! Genç kız o anları anlattıMetrobüste taciz! Genç kız o anları anlattı
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
FETÖ'nün kritik ismi yakalandıFETÖ'nün kritik ismi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum cinsel istismar internet kafe taciz

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

İlginizi Çekebilir

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Bavuldaki 500 bin lira yalan çıktı! Sebebi şoke etti

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Anneler Günü'nde çok acı haber

Anneler Günü'nde çok acı haber

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! İngiliz turist tek yumrukta nakavt etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.