Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Olay, geçen 18 Aralık'ta merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde meydana geldi. Okuldan dönen M.N.Ö., ödevini yazıcıdan çıkarmak için R.K.'nin işlettiği markete gitti. İddiaya göre R.K., kendisinin çıktı almayı beceremediğini söyleyerek, genç kızı yan tarafta bulunan oğlunun işlettiği internet kafeye gönderdi. İnternet kafede kimse olmadığı için ödevini kendisi çıkaran M.N.Ö.'nün yanına gelen R.K., burada genç kızı dudağından ve yanağından öptü.

M.N.Ö OLAYI SINIF ARKADAŞINA ANLATTI

Olayı ailesine anlatamayan 8'inci sınıf öğrencisi M.N.Ö., başından geçenleri sınıf arkadaşı ile paylaştı. Arkadaşının annesinin durumu öğrenmesi üzerine M.N.Ö., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine evli, 5 çocuk babası R.K. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan R.K. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'AFERİN' DİYEREK ALNINDAN ÖPTÜM

1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan R.K., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurun torunu yaşında olduğunu belirten R.K., ailenin marketlerine borcu olduğu için iftira atıldığını savundu. Kendisinin yazıcıdan çıktı almayı bilmediği için M.N.Ö.'yü yönlendirdiğini anlatan R.K., "İnternet kafe kapalı olduğu bakkal dükkanına geldi. Bana ödevlerini çıkaracağını söyledi. Ben de anlamadığım için 'Git akşam gel, o zaman çıkartsınlar' dedim. O da 'Ben anlıyorum' diyerek internet kafeye geçti. Kendisi çıktı alınca 'Aferin' diyerek alnından öptüm. 25 kuruş olduğu için kendisinden bu parayı istemedim" dedi.