Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun merkez Alınca köyü ile Görele ilçesi Daylı köyü, Espiye ilçesi Cibril Mahallesi ve Bulancak ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangınlar yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Poyraz şeklinde esen rüzgarında etkisiyle şiddetini arttıran alevler daha sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Merkez ilçe ve diğer üç ilçede çıkan yangınlarda zarar gören alanların fazla büyük olmadığı bilgisine ulaşılırken çıkan yangınlarla ilgi zarar tespit ve yangın çıkış nedeninin sabah yapılacak incelemeyle araştırılacağı öğrenildi.