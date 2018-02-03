Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehidin, ilçede Avutmuş Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve bir çocuk babası Aktağ'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu.
Avutmuş Mahallesi Muhtarı Servet Hancıoğlu acılarının büyük olduğunu belirterek, şehit uzman çavuşun naaşının ise kente geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.
FOTOĞRAFLI
Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı
Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Fransız ajanstan skandal YPG/PKK paylaşımı!
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu
Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
İtalya'da Yargıtay'dan Facebook kararı: Başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak suç
Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum