HABER

Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehidin, ilçede Avutmuş Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve bir çocuk babası Aktağ'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu.
Avutmuş Mahallesi Muhtarı Servet Hancıoğlu acılarının büyük olduğunu belirterek, şehit uzman çavuşun naaşının ise kente geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Giresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit olduGiresunlu uzman çavuş Afrin'de şehit oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ta cinayet

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Muş'a şehit ateşi düştü

Muş'a şehit ateşi düştü

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.