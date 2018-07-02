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Güneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 13:06 | Son Güncelleme

MERSİN'deki Soli Güneş Festivali'nin kapanış konserini veren Selda Bağcan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Güneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarı

Adnan AÇIKGÖZ- Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'deki Soli Güneş Festivali'nin kapanış konserini veren Selda Bağcan, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Mezitli Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali'nin son gününde tarihi Soli Antik Limanı'nda sahne alan Selda Bağcan'ı dinlemeye gelen onbinlerce Mersinli, konser alanına girişte uzun kuyruklar oluşturdu. 2 saate yakın sahnede kalan Bağcan, 'Yaz gazeteci yaz', 'Uğurlar olsun', 'Neredesin sen', 'Çemberimde gül oya' gibi türkülerini, alandakilerle birlikte seslendirdi. Bağcan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sonunda, Bağcan'a çiçek veren, halkı selamlayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2 Temmuz 1993'teki Sivas Olayları'nda hayatını kaybedenleri andı.

FOTOĞRAFLI

Güneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarıGüneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarıGüneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarıGüneş Festivali'nde Selda Bağcan rüzgarı

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