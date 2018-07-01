Hafif ticari aracın motor bölümünde yangın

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erdemli'den Silifke yönüne giden hafif ticari aracın motor bölümünden, Kızkalesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine aracın olduğu yere itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçtaki sürücü ile yolcular yara almadan kurtuldu. Hafif ticari aracın motor bölümünden dumanların yükseldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

