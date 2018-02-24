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Hırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te, büyükbaş hayvan hırsızlığı için girdikleri ahırda karşılaştıkları ev sahibini pompalı tüfekle yaralayanlardan biri mahalle sakinlerince yakalanarak polise teslim edildi.

Hırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, büyükbaş hayvan hırsızlığı için girdikleri ahırda karşılaştıkları ev sahibini pompalı tüfekle yaralayanlardan biri mahalle sakinlerince yakalanarak polise teslim edildi. 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.
Olay gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Saygı Sokakta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ergin Yılmaz (62) ve eşi Fatma Yılmaz (57) gelen sesler üzerine ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olduğunu gören Ergin Yılmaz, içeride elinde pompalı tüfek bulunan hırsız ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, tüfeği ateşleyen hırsız ahırın önünde bulunan ev sahibi Fatma Yılmaz'ı başından yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri bir kişiyi olay yerinde yakalarken, 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri hemen polisi ve 112 Acil servisi aradı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Fatma Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Mahalle sakinleri tarafından yakalanan ve darp edilen hırsız polis ekiplerince gözaltına alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ahırın önünde plakası bulunmayan şüphelilere ait lüks bir araç üzerinden parmak izi aldı. Otomobil içinde yapılan aramalarda çok sayıda plaka ve pompalı tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Aracın hemen yanında bulunan pompalı tüfek incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Annesinin başından yaralandığını söyleyen Mustafa Yılmaz, "Babam ve annem burada oturuyor. Annem, evin altındaki ahırın kapısını açık görünce babama seslenmiş. Babam ahıra girince tüfekli birisi ‘Yaklaşma vururum seni’ diyerek bağırmış. Sonra da ateş etmiş. Annem yaralanmış. Sesleri duyanlar buradaki kişiyi etkisiz hale getirmişler. Kamyonetle gelen kişiler kaçmışlar. Annemle babamın büyükbaş hayvanları var. Benim ailem yıllardır sütçülük yapar ve geçimini sütçülükten kazanır. Daha önce de ahırda buna benzer hırsızlık olayları yaşamıştı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurduHırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurduHırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurduHırsızlar, ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

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