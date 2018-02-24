Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çalmak için geldikleri evin ahırında kendilerini fark eden ev sahibi kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayla ilgili bir kişi yakalanırken, polis ekipleri diğer hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 10.30 sularında İzmit Yeşilova Mahallesi Saygı Sokak’ta Ergin Yılmaz’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup hırsız sokak üzerinde bulunan bir evin ahırından büyükbaş hayvanları çalmak için eve geldi. Hırsızlar plakası belli olmayan bir araçla evin önüne gelirken, bir kamyonetle de evin arkasında bulunan ahırın çıkış kapısında bekledi. Otomobildeki şahıslar ahıra girmek üzereyken, Ergin Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz ahırın kapısının açık olduğunu fark ederek eşine söyledi. Ergin Yılmaz ve eşi ahıra bakmaya gittikleri esnada hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu esnada hırsızlardan birisi yanında bulunan pompalı tüfeği karı kocaya doğrulttu. Ergin Yılmaz ile elinde tüfek olan hırsız arasından boğuşma yaşandı. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Fatma Yılmaz’ı(57) başından yaraladı.