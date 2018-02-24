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Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 01:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çalmak için geldikleri evin ahırında kendilerini fark eden ev sahibi kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlar büyükbaş hayvan çalmak için geldikleri evin ahırında kendilerini fark eden ev sahibi kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayla ilgili bir kişi yakalanırken, polis ekipleri diğer hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 10.30 sularında İzmit Yeşilova Mahallesi Saygı Sokak’ta Ergin Yılmaz’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup hırsız sokak üzerinde bulunan bir evin ahırından büyükbaş hayvanları çalmak için eve geldi. Hırsızlar plakası belli olmayan bir araçla evin önüne gelirken, bir kamyonetle de evin arkasında bulunan ahırın çıkış kapısında bekledi. Otomobildeki şahıslar ahıra girmek üzereyken, Ergin Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz ahırın kapısının açık olduğunu fark ederek eşine söyledi. Ergin Yılmaz ve eşi ahıra bakmaya gittikleri esnada hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu esnada hırsızlardan birisi yanında bulunan pompalı tüfeği karı kocaya doğrulttu. Ergin Yılmaz ile elinde tüfek olan hırsız arasından boğuşma yaşandı. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Fatma Yılmaz’ı(57) başından yaraladı.

Mahalleli hırsızı etkisiz hale getirdi
Sesleri duyan mahalle sakinleri hemen eve koştu. Pompalı tüfekle ateş eden hırsız ev sahibi ve mahalleli tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Hırsızın yanında bulunan diğer şahıs ve ahırın girişinde bekleyen kamyonetteki şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızların geldikleri otomobil ise olay yerinde kaldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Yılmaz Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hırsızlık şüphelisi şahıs ise Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hırsızların kullandıkları tüfeği ve aracı inceledi. Ayrıca hırsızların geldikleri otomobilin içinden çok sayıda plaka ele geçirildi.

Ev sahiplerinin oğlu Mustafa Yılmaz, “Babam ve annem burada oturuyor. Beni saat 23.00 sıralarında beni aradılar. Evin altındaki ahırın kapısını açık görünce annem babama sesleniyor. Babam ahıra girince elinde bir tüfekle birisi girme vururum seni demiş. Sonra ateş etmiş annem yaralanmış. Sonra sesleri duyanlar buradaki kişiyi etkisiz hale getirmişler. Ayrıca kamyonetle gelmişler ve kaçmışlar. Benim ailem yıllardır sütçülük yapar ve geçimini sütçülükten kazanır” dedi.
Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

Hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı

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