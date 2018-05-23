Irmakta akıntıya kapılıp boğuldu

Manavgat´ta oturan Mustafa Tekin ve adı öğrenilemeyen kız arkadaşı akşamüzeri Manavgat Irmağı´na gitti. Geçen cuma günü ırmağa düşen ve 4 gündür bulunamayan Samet Durmuş Vurkun´u arama çalışmaları nedeniyle suyu kesilen ırmakta ortaya çıkan adacıkların birine geçen ikili, arama çalışmasına ara verilip barajlardan suyun salınmasının ardından ırmaktaki seviye yükselince panikledi.
AKINTIYA KAPILDI
Bir yandan ırmak kenarında birilerinin olabileceği ümidiyle bağıran Mustafa Tekin, bir süre sonra kız arkadaşını adacıkta bırakıp ırmak kenarına geçip yardım getirmeye karar verdi.
Bunun için suya giren Tekin, ırmaktaki akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Irmağın ortasında mahsur kalan kızın feryatlarını duyan çevredeki bir vatandaş olay yerine gelerek kendisini kurtardı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
JAK Sualtı Arama Timi yaptığı aramada Mustafa Tekin´in akıntıya kapıldığı yerin 5-10 metre aşağısında, 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı. Mustafa Tekin´in cenazesi incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
(DHA)
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