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İsmiyle sosyal medyayı salladı! Bence Nanay konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 05:16 | Son Güncelleme

Adı ve soyadı ile Twitter’da gündem olan felsefe profesörü Bence Nanay, “En çok evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdim” dedi. Kısa sürede fenomen haline gelen Bence Nanay konuştu.

İsmiyle sosyal medyayı salladı! Bence Nanay konuştu

Türkiye’de Twitter ahalisi günlerdir Cambridge Üniversitesi’nde ders veren bir felsefe hocasını konuşuyor. Onu fenomen yapan ise adı: Bence Nanay. Felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar birkaç gün önce “Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge’de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay’mış” diye paylaşımlar yaptı. Twitter bir anda Bence Nanay paylaşımlarıyla doldu. Prof. Dr. Nanay’ın takipçi sayısı hızla arttı. Kimi “Nanay gülüm” türküsünü gönderdi, kimi “Evlenelim kızımızın adı Şi Nanay olsun” yazdı, kimi de sınırlı İngilizce’siyle adının Türkçe anlamını anlatmaya çalıştı.

Belçikalı felsefeci ise çareyi Twitter’dan açıklama yapmakta buldu. Filozof, Rene Descartes’a atıf yaparak; “Türk Twitter kullanıcıları bir felsefe hocasının adının Bence Nanay olmasından ötürü hayli eğleniyor. Ama hâlâ adımın tercümesini bilmiyorum. 1. çeviri: Bence saçmalık! 2. Çeviri: Düşünüyorum, o halde yokum” dedi.

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‘TÜRKİYE’Yİ GEZDİM’

Gazete Habertürk’ten Nalan Koçak'a konuşan Prof. Dr. Nanay, “Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçe’de komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar’ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum” dedi. En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin tweet’lerini sevdiğini de belirten felsefeci, “Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20’li yaşlarda aylarca Türkiye’yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçe’si bile öğrendim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bence Nanay Twitter sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne kadar komik bir haber mynet.
bence mokoko
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