HABER

İstanbul Polisi’nden cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon:2 göz altı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul Polisi, Büyükçekmece’de cinsel gücü artırıcı ilaç, saç çıkarıcı serumlar ve kremler başta olmak üzere birçok ürünün üretilen adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Polisi’nden cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon:2 göz altı

İstanbul Polisi, Büyükçekmece’de cinsel gücü artırıcı ilaç, saç çıkarıcı serumlar ve kremler başta olmak üzere birçok ürünün üretilen adrese baskın düzenlendi. 2 kişi gözaltına alınırken 50 bin kutuya yakın sahte ilaç ve ham maddeler ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de bir adreste ‘cinsel gücü artırıcı ilaç’ imal edildiğine dair bir ihbar aldı. Olay yerine gelen ekipler sözde imalathane içerisinde karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok oldu. İmalathane içerisinde satışa hazır ve paketlenmeyi bekleyen 50 bin kutuya yakın hap cinsel gücü artırıcı ilaçlar, saç çıkarıcı serumlar, yüz kremleri başta olmak üzere birçok ürünün sahtesine ulaşıldı. Sözde imalathanede adeta bir tesis kuran şahıslar, ilaçların hangilerinde ne kadar gram ham madde kullanacaklarını da bir kağıda yazdıkları görüldü.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken sözde imalathanede polislerin çalışması devam ediyor.

İstanbul Polisi’nden cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon:2 göz altı

İstanbul Polisi’nden cinsel gücü artırıcı sahte ilaç tesisine operasyon:2 göz altı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

82 yaşındaki dayısını boğazını keserek öldüren sanık için rapor bekleniyor

82 yaşındaki dayısını boğazını keserek öldüren sanık için rapor bekleniyor

Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

Çeşme'de 55 kaçak yakalandı

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

Sibel Çelik davasında sanığın cep telefonu incelenecek

Sibel Çelik davasında sanığın cep telefonu incelenecek

Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.