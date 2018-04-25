HABER

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan 10 gün boyunca ilaçlama sahalarına yaklaşmamaları istendi.

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

TCDD'den yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi. (AA)


Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!
Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul TCDD uyarı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.