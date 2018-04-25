İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

TCDD'den yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi. (AA)
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